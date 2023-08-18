В поселке Мегет появится более 20 камер видеонаблюдения Фото: Иван МАКЕЕВ

Иркутский интернет-провайдер планирует установить более 20 камер видеонаблюдения в поселке Мегет, чтобы сделать его безопаснее.

"По просьбе правоохранительных органов, представителей администрации, депутата Думы АГО по Мегетской территории Цымбалюк Юлии и жителей мы решили сделать Мегет более безопасным", - прокомментировал технический директор провайдера Николай Ащеулов.

На данный момент уже установлено 5 камер в различных районах поселка, а до конца августа планируется завершить монтажные работы и предоставить доступ к камерам жителям.

Весь комплекс работ провайдер осуществляет за свой счет в рамках проекта "Безопасный двор". Подобные проекты уже были реализованы на станции Батарейная и во Втором Иркутске. Часть камер уже можно просмотреть на сайте WEACOM.RU.