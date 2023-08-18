В Иркутске появятся пять общественных круглогодичных туалетов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До 1 декабря 2023 года в Иркутске появятся пять новых общественных круглогодичных туалетов стоимостью 30 миллионов рублей. Согласно документам госзакупок, на данный момент проводится конкурс для поиска подрядчика, который будет заниматься строительством.

Подрядчику будет необходимо установить туалеты для маломобильных людей. Два из них будут автономными и размещены в сквере у Иркутского академического театра имени Охлопкова и на площади Труда у цирка. Еще три туалета будут установлены в скверах имени Кирова и Лебединского, а также у памятника Горькому. Они будут подключены к сети канализации.

Согласно описанию объекта закупки, туалеты будут оснащены системами вентиляции и обогрева. Они также будут иметь четыре отдельных помещения с независимыми входами и пандусами для маломобильных людей.