Более 300 проектов было презентовано на молодежном форуме “Байкал”

На молодежном форуме "Байкал" собрались 600 человек из более чем 60 регионов России и других стран. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Завершает работу международный молодежный форум “Байкал”, который проходит на этой неделе в Ольхонском районе на Малом море. На нем собрались

600 человек из более чем 60 регионов России и других стран.

Помимо образовательной программы форума, молодые люди презентовали своих проекты в грантовых конкурсах. Всего в рамках форума было подано более 200 заявок на конкурс от Росмолодежь.Гранты и 160 заявок на региональный грантовый конкурс в сфере молодежной политики. В итоге 20 работ рекомендованы к получению грантовой поддержки от Росмолодежь.Гранты и 18 проектов получили поддержку в рамках регионального грантового конкурса. Общая сумма поддержки составит 14 миллионов рублей. Кроме того, два гранта по 500 тысяч рублей были вручены от госкорпорации «Росатом». Они выделены на поддержку экологических проектов «Экомастерская» и «Школа зеленого будущего».

- Молодежный форум «Байкал» - это уникальная площадка и возможность для реализации потенциала молодых людей, - подвел итоги мероприятия губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Я уверен, что активное участие и творческий подход помогут найти инновационные решения для развития нашего региона и страны в целом. Мы готовы поддерживать и воплощать в жизнь самые интересные и перспективные проекты. Вместе мы сможем создать благоприятную среду для молодежи и обеспечить ее успешное будущее.