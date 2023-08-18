Не справился с управлением и врезался в дерево: в ДТП в Балаганском районе погибли три жителя Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Балаганском районе сотрудники полиции работают на месте ДТП с тремя погибшими

Автоавария произошла сегодня около 15:30 часов на автодороге «Залари - Жигалово» вблизи поселка Балаганск. По предварительной информации, 48-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Гранта» не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части и наезд на дерево.

В результате случившегося водитель и два пассажира скончались до прибытия медиков.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.