В Иркутске проверили готовность школ к новому учебному году Фото: Олег ЗОЛОТО

Образовательные учреждения Иркутска готовы принять детей в новом учебном году. После проведения приемки, в которой участвовали представители различных организаций, таких как администрация, подразделения по делам несовершеннолетних, ГИБДД, Росгвардия и прокуратура, было подтверждено, что 73 школы, 130 детских садов и 16 организаций дополнительного образования соответствуют всем требованиям.

В течение летнего сезона были проведены работы капитального характера в 59 зданиях. Еще 73 здания прошли текущий ремонт, включающий обновление кровли, фасадов, пищеблоков, замену окон и благоустройство территорий. На эти цели было выделено более 593 миллионов рублей из различных бюджетов. В трех детских садах и 18 школах были модернизированы системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом, а также установлены современные ворота, металлоискатели и турникеты. Мэр Иркутска, Руслан Болотов, отметил, что комфорт и безопасность учащихся, воспитанников и педагогов являются приоритетом, который остается неизменным.

Масштабные работы по федеральной программе "Модернизация школьных систем" были проведены в школе № 31, гимназии № 1 и детском саду № 10.