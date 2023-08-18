Волонтеры из Иркутской области участвуют в масштабных учениях добровольцев в Сочи

С 16 по 20 августа в Краснодарском крае проходят масштабные учения добровольцев Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Этот Всероссийский слет объединил более 100 добровольцев со всей России. В состав Национального центра входят 46 региональных отделений, в том числе отделение в Иркутской области. Волонтеры этого отделения сейчас проходят обучение в Центре подготовки спасателей МЧС на Красной поляне, чтобы приобрести новые навыки и знания, необходимые для поисково-спасательной работы.

Яна Вильчинская, волонтер отделения Национального центра в Иркутской области, поделилась своими первыми впечатлениями от учений. Она отметила, что получаемые знания в Центре подготовки спасателей МЧС на Красной поляне являются бесценными. Она уверена, что применение этих знаний на практике поможет им работать четко, быстро и эффективно, так как их работа направлена на помощь людям и вызывает самые искренние эмоции.

Масштабные учения волонтёров проводятся с участием опытных инструкторов в Центре подготовки спасателей МЧС на Красной поляне. Программа обучения позволяет определить уровень подготовки добровольцев и совершенствовать их теоретические и практические навыки, полученные на предыдущих этапах учений. Особое внимание уделяется организации и работе штаба, а также координации действий поисковых групп. Итогом учений станет учебный поиск, который состоится 20 августа.

Руководитель управления по взаимодействию с регионами Национального центра помощи, Гиорги Булиа, отметил высокую социальную значимость проведения таких учений. Он подчеркнул, что одной из важнейших задач для волонтеров-поисковиков является налаживание сотрудничества с государственными органами, участвующими в поисках пропавших людей. Учения помогут повысить профессионализм в проведении поисков и сработаться на практике, а также определить основные точки соприкосновения и повысить эффективность поисково-спасательных работ.

Добровольцы Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям - это сообщество неравнодушных людей из 46 регионов России, которые быстро реагируют на случаи пропажи людей и проводят поисково-спасательные операции. Благодаря современной подготовке и слаженности отрядов, большинство поисков завершается успешно, с результатом "Найден. Жив". С января по июнь 2023 года на горячую линию Национального Центра поступило около 3000 заявок, и 925 поисков взрослых и 1340 несовершеннолетних успешно завершились с результатом "Найден. Жив".