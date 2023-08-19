Иркутскому городскому перинатальному центру присвоили имя М.С. Малиновского Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Иркутскому городскому перинатальному центру присвоено имя акушера-гинеколога, доктора медицинских наук, Героя Социалистического Труда Михаила Сергеевича Малиновского. Теперь его имя есть на фасаде здания. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Главный врач ИГПЦ Ирина Ежова отметила, что это важное событие для центра, так как Михаил Малиновский - основоположник акушерства в регионе.

Более того, именно он был основоположником первого родовспомогательного учреждения в Иркутске и Иркутской области.

-Иркутский городской перинатальный центр будет носить имя нашего корифея, знаменитого человека, отдавшего всю свою жизнь родовспоможению, Михаила Сергеевича Малиновского, - прокомментировала она.