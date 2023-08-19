В Березовом введены в эксплуатацию 16 многоквартирных домов Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

16 многоквартирных домов введены в эксплуатацию в микрорайоне Березовом рабочего поселка Маркова Иркутского района. Теперь 768 жителей получат ключи от своих квартир. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Специалисты сверили соответствие построенных объектов проектной документации, техническим регламентам. Дома осмотрены специальной комиссией, которая проверила качество выполненных работ, а также устранение ранее вынесенных замечаний.

Как итог, администрация Марковского муниципального образования выдала разрешение на ввод в эксплуатацию зданий.