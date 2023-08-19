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НовостиОбщество19 августа 2023 2:18

Реконструкция моста через Куту в Усть-Куте выполняется по графику

Работы стартовали еще в декабре 2021 года
Елена СИНИЦА
Реконструкция моста через Куту в Усть-Куте выполняется по графику

Реконструкция моста через Куту в Усть-Куте выполняется по графику

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Проверен ход реконструкции мостового перехода через реку Кута в Усть-Куте, который был разрушен ледоходом в 2013 году. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Реконструкция моста стартовала еще в декабре 2021 года. На сегодняшний день мост готов на 85%, работы планируется завершить к 14 октября 2023 года.

Как сообщили в областном правительстве, качество и скорость работ соответствуют как проектной документации, так и графику. Подрядная организация установила все восемь опор моста, с 29 августа приступят к укладке асфальтобетона.

На реконструкцию из федерального и областного бюджетов выделено 641,8 млн рублей. Длина моста составит 169 метров, подходов к нему – 100 метров.