В Казачинско-Ленском районе при выполнении работ погиб вахтовик Фото: СУ СКР по Иркутской области

В Казачинско-Ленском районе проводится доследственная проверка по факту гибели вахтовика. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Все случилось 16 августа в карьере на 187 километре автодороги «Магистральный-Жигалово». Там работники предприятия занимались добычей горной породы для отсыпки дороги.

Мужчина управлял фронтальным погрузчиком, а при развороте допустил съезд и опрокидывание транспортного средства в обрыв. В результате 49-летний водитель погрузчика от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сейчас проводится проверка по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Выясняются все обстоятельства произошедшего.