Библиотекари из Кировска ЛНР посетили детскую библиотеку в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На фестивале "Литературно-театральные вечера “Этим летом в Иркутске” – 2023" состоялась встреча библиотекарей 18 августа. Директор Кировской центральной городской библиотеки Татьяна Никульникова и заведующий отделом обслуживания Юлия Скляр посетили Иркутскую областную детскую библиотеку им. Марка Сергеева.

Гости осмотрели все отделы учреждения, пообщались с коллегами и писателем, поэтом, автором детских книг Юрием Барановым из Иркутска. Сотрудники библиотеки им. Марка Сергеева поделились своим опытом и рассказали о различных формах работы, которые используются для привлечения детей к чтению.

Особый интерес у гостей вызвали новые ярко иллюстрированные книги, включая те, которые используют дополненную реальность в формате 4D, а также современное мультимедийное оборудование.