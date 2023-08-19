На Иркутской ГЭС увеличили сбросные расходы Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В связи с уменьшением уровня реки Иркут, Енисейским Бассейновым Водным Управлением было принято решение увеличить объем сбросных расходов на Иркутской ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Начиная с 19 августа, сбросные расходы будут составлять от 2900 до 3000 кубометров в секунду, а с 20 августа - от 3000 до 3200 кубометров в секунду, в зависимости от уровня реки Иркут.

Специалисты городской спасательной службы продолжают ежедневно осматривать территории в нижнем бьефе Иркутской ГЭС. Иркутский пожарно-спасательный гарнизон продолжает работать в усиленном режиме.