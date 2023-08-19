Поздравляем с днем рождения главу Ербогаченского муниципального образования Василия Юрьева. Фото предоставлено Администрацией Ербогаченского МО

Сегодня, 19 августа день рождения отмечает глава Ербогаченского муниципального образования Василий Юрьев.

От всей души поздравляем Вас, Василий Евгеньевич, с этим замечательным праздником. За долгие годы плодотворной работы Вы зарекомендовали себя как опытный руководитель и талантливый организатор. Желаем успехов во всех начинаниях, здоровья, счастья, благополучия. Пусть этот замечательный день станет новой ступенью на пути к самым высоким достижениям!

С уважением, коллектив издательского дома «Комсомольская правда» в Иркутске.