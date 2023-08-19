В Братске 22 августа изменятся схемы движения автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с проведением массовых мероприятий, посвященных Дню Государственного флага России 22 августа, в Братске изменятся маршруты следования автобусов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Изменения коснутся проспекта Ленина и улицы Советской с 16.30 до 19 часов. В этот промежуток времени автобусы будут следовать по измененным маршрутам:

- Маршрут №28к "Советская-Водозабор" будет проходить по улицам Обручева - Депутатская - Подбельского - Космонавтов - Энгельса - разворот на перекрестке с улицей Советской - Энгельса - Космонавтов - Подбельского - Депутатская - Обручева - Мира, а затем продолжит движение по обычному маршруту;

- Маршрут №42 "Автостанция - 23 микрорайон" будет проходить по улицам Мира - Подбельского - Космонавтов - Энгельса - разворот на перекрестке с улицей Советской - Энгельса - Космонавтов - Подбельского - Мира, а затем продолжит движение по обычному маршруту;

- Маршрут №15 "Автостанция - Южная" будет проходить по улицам Ленина - Подбельского - Мира, а затем продолжит движение по обычному маршруту;

- Маршрут №49 "Автостанция - 23 микрорайон - Советская" будет проходить по улицам Мира - Подбельского - Космонавтов - разворот на улице Энгельса - Космонавтов - Подбельского - Мира - Автостанция, а затем продолжит движение по обычному маршруту;

- Маршрут №43 "Автостанция - 27 микрорайон" будет объезжать перекрытый участок по улице Депутатской.