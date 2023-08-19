С 21 по 26 августа жители Иркутска смогут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Байкальский Форум противодействия ВИЧ-инфекции будет проводиться в Иркутске 24 и 25 августа. В рамках форума будет организовано бесплатное тестирование на ВИЧ для жителей города. Мобильные пункты будут работать на разных площадках с 21 по 26 августа.

В частности, 21 августа с 9:00 до 15:30 можно будет пройти тестирование на площади у Торгового комплекса. 23 августа с 10:00 до 15:30 мобильный пункт будет расположен на парковке МУП "Центральный рынок". 24 и 25 августа с 8:30 до 18:00 жители смогут пройти тестирование в Доме молодежи, находящемся по адресу ул. Декабрьских событий 102/1. Затем 26 августа с 12:00 до 19:00 тестирование будет доступно на острове Юность, на парковке.

Важно проходить тестирование на ВИЧ ежегодно, чтобы выявить болезнь на ранних стадиях и начать лечение вовремя. Процедура тестирования конфиденциальна, а результат готов через 20 минут, отмечают в пресс-службе администрации Иркутска.

Если экспресс-тест показывает положительный результат, его необходимо подтвердить в Центре СПИД. Врачи Центра СПИД назначат необходимые обследования и лечение в случае постановки диагноза.

По данным Иркутского областного Центра СПИД, в регионе проживает 30 137 человек с ВИЧ-инфекцией, а за первое полугодие 2019 года было выявлено 835 новых случаев.