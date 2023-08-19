В Иркутске появился новый туристический маршрут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутске открылся новый туристический маршрут, который призван увеличить знания горожан и посетителей о истории и экологии города. Маршрут под названием "Истории иркутских белок" пролегает через историческую часть города.

Маршрут состоит из нескольких мест, на каждом из которых установлена малая архитектурная форма в виде белочки. Каждая белочка имеет свое имя и историю создания, их объединяет то, что все они изготовлены из вторичных материалов. Рядом с каждой белочкой находится QR-код, по которому можно получить информацию о данном объекте, пишет Байкал24.