В Тулунском районе появилась новая врачебная амбулатория Фото: Михаил ФРОЛОВ

В селе Гуран Тулунского района в скором времени откроется новая врачебная амбулатория. В ходе рабочей поездки в Тулунский район. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее медицинское учреждение находилось в деревянных зданиях, построенных в 1965 и 1971 годах. Было принято решение не проводить капитальный ремонт данных зданий, так как это было нецелесообразно.

Общая стоимость нового объекта составила 28,8 миллиона рублей. Работы были выполнены подрядной организацией в конце июля 2023 года, после чего был подписан акт приемки. В настоящее время ОГБУЗ «Тулунская городская больница» занимается лицензированием медицинской деятельности. Планируется, что открытие амбулатории состоится в середине октября.

Новая амбулатория будет оказывать медицинскую помощь более четырем тысячам человек, включая жителей Гурана и соседних населенных пунктов. В амбулатории будут работать четыре фельдшера, предусмотрены терапевтический и педиатрический участки. Кроме того, на территории будет функционировать стационар круглосуточного размещения.