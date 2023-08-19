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НовостиОбщество19 августа 2023 13:18

Из-за несанкционированной свалки крысы забегают в дома жителей Читы

Сейчас власти ищут подрядчика для ликвидации свалки
Елена СИНИЦА
Из-за несанкционированной свалки крысы забегают в дома жителей Читы. Фото: ЗРТК

Из-за несанкционированной свалки крысы забегают в дома жителей Читы. Фото: ЗРТК

Местные жители не могут избавиться от проблемы несанкционированной свалки в Чите на улице Дальневосточной. Кроме неприятного запаха и вида, время от времени из свалки выбираются крысы, которые затем проникают в близлежащие дома. Жильцы утверждают, что особенно много грызунов появляется в жаркую погоду.

Местный житель Алексей Бабушкин рассказывает, что свалка в таком состоянии уже четыре года. Крысы бегают здесь постоянно, передает РТК "Забайкалье".

Алексей Бабушкин и его семья живут буквально в двух шагах от этой свалки, поэтому им приходится вдыхать отходы и пробираться через горы мусора. В администрации Железнодорожного района объяснили нам, что они осведомлены о сложившейся ситуации и обещали устранить рассадник с крысами.

Глава Железнодорожного района Читы Алексей Пономарев сообщил, что составлен список улиц, где необходимо ликвидировать несанкционированные свалки. Сейчас выбирается подрядная организация, которая этим займется.