Вахтовик погиб, выполняя опасный маневр за рулем погрузчика в Иркутской области

49-летний сибиряк был водителем фронтального погрузчика. Фото: СУ СКР по Иркутской области

49-летний сибиряк был водителем фронтального погрузчика. Так, 16 августа мужчина добывал горную породу в карьере на 187 км автодороги «Магистральный-Жигалово» в Иркутской области. Сотрудник извлекал песок для отсыпки трассы. В один момент водитель хотел развернуться, но не убедился в безопасности маневра. Вследствие чего машина опрокинулась назад и упала в обрыв. Сибиряк погиб на месте. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СКР по Иркутской области.

- По данному факту Усть-Кутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, - говорят сотрудники ведомства.

Сейчас сотрудникам следственного комитета предстоит восстановить все обстоятельства трагедии. Пока следователи ознакомились с документацией по технике безопасности на карьере.