«Тело закопали на участке»: 42-летний мужчина предстанет перед судом за случайное убийство двухмесячного внука

Тело ребенка закопали на территории дома по улице Касьянова в Иркутске. Фото: Даниил ОПАРИН

42-летний житель Иркутска во время сна задавил своего двухмесячного внука. Тогда младенец задохнулся. Семья не стала никуда сообщать о произошедшем. Они просто закапали тело ребенка на территории собственного дома по улице Касьянова в Иркутске. Трагедия произошла осенью 2022 года. Но скоро мужчина предстанет перед судом за содеянное. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

- Следственным отделом по Свердловскому району Иркутска СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления по факту причинения смерти по неосторожности, - говорят сотрудники ведомства.

О произошедшем сотрудники ведомства узнали только через полгода после смерти младенца. Тогда следователи СК выехали на место происшествия и обнаружили в земле останки ребенка. Мужчина, который задушил внука, не стал отрицать своей вины.