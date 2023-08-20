Первичное сосудистое отделение откроют в Тайшетской больнице до конца 2023 года

До конца 2023 года в Тайшетской районной больнице создадут первичное сосудистое отделение. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

До конца 2023 года в Тайшетской районной больнице создадут первичное сосудистое отделение. Стоит отметить, что кабинет будет обеспечен врачами-кардиологами и анестезиологом-реаниматологом. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.

Но это не единственное медицинское учреждение. которое будет усовершенствованно в 2023 году. Так, в ноябре появится Шелеховская участковая больница. В день ее смогут посещать до 20 сибиряков.

- Готовность объекта составляет 99 %, открытие медучреждения запланировано в ноябре. Каждый кабинет оборудован современной медицинской техникой, в том числе стоматологическим оборудованием и для лабораторной диагностики. Сейчас приоритетная задача – это доукомплектация кадрами», – отметил Алексей Шелехов, исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Алексей Шелехов во время рабочей поездки.