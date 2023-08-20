В Казачинско-Ленском районе вводится режим ЧС из-за повышения уровня реки

В район выдвинулась оперативная группа Главного управления МЧС России по Иркутской области. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Иркутский Гидрометцентр прогнозирует на 20 и 21 августа повышение уровня воды на реке Киренге в районе села Казачинское. Специалисты сообщают, что вода дойдет до отметок 240-270 см при отметке неблагоприятного явления 250 см. Река может выйти из берегов на пониженных участках местности. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

- В Казачинско-Ленском районе вводится режим чрезвычайной ситуации. Силы и средства Северного поисково-спасательного отряда региональной пожарно-спасательной службы передислоцированы в Казачинско-Ленский район из города Киренска для оперативного реагирования в случае подъема реки, - говорят сотрудники ведомства.

Кроме этого, в район выдвинулась оперативная группа Главного управления МЧС России по Иркутской области. Специалисты с помощью беспилотников смогут держать на контроле ситуацию. Все находятся в режиме повышенной готовности.