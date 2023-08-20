Новый Дом культуры возведут в селе Обуса к 2025 году

Новый одноэтажный Дом культуры площадью 791 квадратный метр возведут в селе Обуса в течение двух лет. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Новый одноэтажный Дом культуры площадью 791 квадратный метр возведут в селе Обуса в течение двух лет. Внутри здания будут обустроены вестибюль, фойе, гардероб, актовый зал на 100 мест, кабинеты для работы кружков, книгохранилище, библиотека, технические помещения. Стоимость работ составляет около 110 млн рублей. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.

– Сельский клуб в Обусе сгорел в 2006 году, и теперь все культурные мероприятия проводятся в спортивном зале местной школы в стесненных условиях или на улице. Я уверена, новый дом культуры создаст условия для развития талантов, его ждут и творческие коллективы, и жители, – отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

Сейчас на территории все готово к началу строительства. Пока сотрудники подрядной организации устанавливают арматуры и опалубки. С улучшением, будут завершены земляные работы.

Новую аппаратуру завезут в Осинский районный историко-краеведческий музей. А именно выставочное, фондовое и мультимедийное оборудование.