Туристический маршрут «Падь Щеглова» временно закрыт Большереченском лесничестве

Направление "236 квартал - падь Щеглова", что в Большереченском лесничестве, пока недоступен для туристов.

Недавно сотрудники ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" сообщили, что один из туристических маршрутов закрывается на некоторое время. Оказалось, направление под названием "236 квартал - падь Щеглова", что в Большереченском лесничестве, пока недоступен для туристов.

- Временно закрыт к посещению маршрут Прибайкальского национального парка "236 квартал - падь Щеглова" в Большереченском лесничестве, - говорят сотрудники "Заповедного Прибайкалья".

Виной всему строительные работы. Сейчас дорожники занимаются земляными работами на въезде в падь, при повороте с Байкальского тракта в пределах полотна автодороги. На данный момент не безопасно посещать туристический маршрут национального парка. Направление будет открыто, как только завершатся земляные работы.