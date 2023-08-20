Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 августа 2023 7:20

Туристический маршрут «Падь Щеглова» временно закрыт Большереченском лесничестве

Строители занимаются земляными работами на въезде в падь, при повороте с Байкальского тракта
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Направление "236 квартал - падь Щеглова", что в Большереченском лесничестве, пока недоступен для туристов.

Направление "236 квартал - падь Щеглова", что в Большереченском лесничестве, пока недоступен для туристов.

Недавно сотрудники ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" сообщили, что один из туристических маршрутов закрывается на некоторое время. Оказалось, направление под названием "236 квартал - падь Щеглова", что в Большереченском лесничестве, пока недоступен для туристов.

- Временно закрыт к посещению маршрут Прибайкальского национального парка "236 квартал - падь Щеглова" в Большереченском лесничестве, - говорят сотрудники "Заповедного Прибайкалья".

Виной всему строительные работы. Сейчас дорожники занимаются земляными работами на въезде в падь, при повороте с Байкальского тракта в пределах полотна автодороги. На данный момент не безопасно посещать туристический маршрут национального парка. Направление будет открыто, как только завершатся земляные работы.