20 и 21 августа пассажирские поезда будут двигаться новыми маршрутами в Бурятии

20 и 21 августа пассажирские поезда сообщением Красноярск-Нерюнгри, Анапа – Тында, Нерюнгри – Красноярск будут двигаться альтернативными маршрутами. Фото: правительство Бурятии.

Сильные ливни обернулись чрезвычайной ситуацией в Бурятии 19 августа. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов. Подтоплено 130 участков. Никто из местных жителей не пострадал. Но самым ужасным последствием стало разрушение дамбы на реке Холодной в Северо-Байкальском районе. В результате встали грузовые и пассажирские поезда. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Бурятии.

- 20 и 21 августа пассажирские поезда сообщением Красноярск-Нерюнгри, Анапа – Тында, Нерюнгри – Красноярск будут двигаться альтернативными маршрутами, - говорят сотрудники регионального правительства.

Сейчас пассажиры поезда Кисловодск – Тында, Тында – Кисловодск расселены в гостиницу Северобайкальска. Кстати, проживать они будут совершенно бесплатно. Но тех, кому срочно нужно вернуться домой будут вывозить самолетом.