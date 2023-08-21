Один самолет не смог приземлиться в Иркутске из-за тумана Фото: Генеральный директор аэропорта "Байкал" Дмитрий Гармаев

Самолет не смог приземлиться в Иркутске из-за густого тумана, окутавшего город утром 21 августа. Об этом сообщает гендиректор аэропорта Байкал Дмитрий Гармаев

- Один борт из Иркутска приземлился, но погода улучшается, работаем со своими регулярными рейсами, - сообщает генеральный директор аэропорта «Байкал».

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о пяти поездах, которые прибудут в пункты назначения с задержкой из-за подъема уровня рек в Иркутской области.