Туман и дождь: расскажем какая погода ожидает жителей Иркутской области 21 августа 2023 года Фото: Василий Вахрин

Густой туман окутал регион утром 21 августа. В августе туманы частое явление. В воздухе так и веет осенью, а с деревьев начинают осыпаться первые желтые листья. Встретит ли сегодня иркутян дождь или можно пока не надевать резиновые сапоги? Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутской области 21 августа 2023 года.

Погода в Иркутской области 21 августа 2023 года

- Переменная облачность, местами кратковременные дожди ожидают жителей региона 21 августа. Утром туман, ветер западной четверти 5 -10 метров в секунду, температура достигнет +22… А при облачной погоде +15 градусов, - сообщают в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В Иркутске переменная облачность, без осадков. Температура воздуха достигнет +19… с северо-западным ветром до +21…

Кроме того, 21 августа на реке Киренга ожидается повышение уровня воды до отметок 240-270 см при критической отметке 250 см. Возможен выход воды на пониженные участки местности.