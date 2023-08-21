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НовостиПроисшествия21 августа 2023 1:12

Киренга продолжает выходить из берегов в Иркутской области

В селе Казачинское из-за подъема реки подтопило дом
Таисия ЧЕМИСОВА
Киренга продолжает выходить из берегов в Иркутской области

Киренга продолжает выходить из берегов в Иркутской области

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Уровень воды в селе Казачинское на 21 августа составляет 272 сантиметра. Это на 22 сантиметра выше критической отметки. От стихии уже пострадали шесть приусадебных участков и один жилой дом, жильцы которого не захотели эвакуироваться. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На 13 сантиметров выше критического уровня поднялась река в поселке Улькан. Только вчера он составлял 405 сантиметров, а сегодня достиг 413. Подтоплений нет, - сообщают сотрудники МЧС.

Кроме того, подтопленными остаются участки в Нижнемартыново. Их шесть. И два участка в Кутиме. За каждым населенным пунктом круглосуточно присматривают спасательные подразделения, чтобы в экстренном случае повышения уровней рек эвакуировать жителей домов.