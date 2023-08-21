Светофор на перекрестке улиц Напольная – Писарева отключили в Иркутске
Фото: Иван ВИСЛОВ
Светофор на перекрестке улиц Напольная – Писарева в Иркутске временно не будет работать. Об этом сообщают на официальном сайте администрации города.
- Внимание! До 13:00 отключен светофор на перекрестке улиц Напольная – Писарева из-за проведения работ "Южными электрическими сетями", - информируют в администрации.
Кроме того, аварийное отключение электроэнергии произошло в Свердловском районе Иркутска. Под отключение попала часть домов на улицах Алмазная, Бажова, бульвар Рябикова, Вампилова, Доржи Банзарова, Маршала Конева, Первомайский, Сергеева, СНТ Юбилейный-1, СНТ Юбилейный-2.
Ориентировочно электроснабжение восстановят в 12:00 по местному времени.