Светофор на перекрестке улиц Напольная – Писарева отключили в Иркутске Фото: Иван ВИСЛОВ

Светофор на перекрестке улиц Напольная – Писарева в Иркутске временно не будет работать. Об этом сообщают на официальном сайте администрации города.

- Внимание! До 13:00 отключен светофор на перекрестке улиц Напольная – Писарева из-за проведения работ "Южными электрическими сетями", - информируют в администрации.

Кроме того, аварийное отключение электроэнергии произошло в Свердловском районе Иркутска. Под отключение попала часть домов на улицах Алмазная, Бажова, бульвар Рябикова, Вампилова, Доржи Банзарова, Маршала Конева, Первомайский, Сергеева, СНТ Юбилейный-1, СНТ Юбилейный-2.

Ориентировочно электроснабжение восстановят в 12:00 по местному времени.