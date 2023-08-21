Дорожную разметку восстановили на пересечении улиц Российская и Марата в Иркутске. Фото: Оператор тепловых сетей Иркутска

Дорожную разметку восстановили на пересечении улиц Российская и Марата в Иркутске. Об этом сообщил оператор тепловых сетей города.

- На этом пересечении улиц в летний период проводился капитальный ремонт тепловой сети, - сообщают в теплосетевой компании.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что из-за проведения работ на перекрестке улиц Напольная - Писарева в Иркутске отключили светофор до 13:00 по местному времени.