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НовостиОбщество21 августа 2023 2:36

Дорожную разметку восстановили на пересечении улиц Российская и Марата в Иркутске

На этом участке проводился ремонт тепловой сети
Таисия ЧЕМИСОВА
Дорожную разметку восстановили на пересечении улиц Российская и Марата в Иркутске. Фото: Оператор тепловых сетей Иркутска

Дорожную разметку восстановили на пересечении улиц Российская и Марата в Иркутске. Фото: Оператор тепловых сетей Иркутска

Дорожную разметку восстановили на пересечении улиц Российская и Марата в Иркутске. Об этом сообщил оператор тепловых сетей города.

- На этом пересечении улиц в летний период проводился капитальный ремонт тепловой сети, - сообщают в теплосетевой компании.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что из-за проведения работ на перекрестке улиц Напольная - Писарева в Иркутске отключили светофор до 13:00 по местному времени.