В селе Усть-Кульск Иркутской области построили базовую станцию

Фото: Пресс-служба ПАО Ростелеком.

«Ростелеком» совместно с Министерством цифрового развития и связи Иркутской области запустили в эксплуатацию базовую станцию в селе Усть-Кульск, построенную в регионе по федеральной программе устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0).

В торжественном мероприятии, которое состоялось 19 августа, приняли участие министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко, технический директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Артём Глазунов, местные жители, а также представители муниципалитета и журналисты тулунских СМИ.

В Усть-Кульске технические специалисты компании установили 40-метровую опору, смонтировали на ней оборудование базовой станции и антенны, организовали канал связи. Благодаря проделанной работе, скорость передачи данных для пользователей в селе составляет до 10 Мбит/сек.

«В этом году оборудование связи планируем установить в 43 деревнях и поселках региона. Для этого проекта мы строим инфраструктуру и объекты, выполняя заказ государства довести интернет и связь до самых отдаленных малых населенных пунктов. Теперь жителям Усть-Кульска не надо ехать в районный центр Тулун, который находится в 100 километрах от села, “за справками”, потому что теперь и у них есть доступ к электронным государственным услугам, онлайн-образованию и другим современным сервисам», — подчеркнул Артём Глазунов.

Список населенных пунктов, которые будут подключены к мобильной связи по программе устранения цифрового неравенства в этом году, формируется по итогам голосования, проводимого на портале Госуслуг.

«Иркутская область имеет непростой рельеф местности, поэтому услуги связи являются жизненно необходимыми. С помощью программы УЦН 2.0 и сотрудничеством с компанией “Ростелеком” сокращается расстояние между городами и странами, появляется возможность, не выходя из дома, получать государственные и муниципальные услуги, а также общаться онлайн в постоянном режиме», — отметил Игорь Рыморенко.

«Мы живем в лесном районе. Начиная с весны и до снега случаются пожары, а вызвать МЧС было проблематично из-за отсутствия сотовой связи. Такая же история и со скорой помощью. Когда мы узнали, что стартовало Всероссийское голосование по выбору малых населенных пунктов, которые подключат к высокоскоростному мобильному интернету, активисты обошли все семьи, собрали подписи за наше село и почтой отправили заявку в Москву. И вот теперь у нас есть доступ в сеть и мобильная связь», — рассказала глава Усть-Кульского муниципального образования Татьяна Процан.

УЦН 2.0 реализуют Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО «Ростелеком». Этот проект предусматривает появление мобильного сигнала и высокоскоростного доступа в интернет по технологии 4G (LTE) в селах, где проживают от 100 до 500 человек.

Справка «КП»

Усть-Кульск находится в Тулунском районе, который пострадал в результате сильнейшего наводнения, вызванного затяжными ливневыми дождями, что привело к прорыву дамбы на реке Ия в 2019 году. Вместе с инфраструктурой жизнеобеспечения и жилыми домами, пострадали линии и объекты связи. Тогда оператор в течении месяца устранил последствия ЧП и вновь предоставил связь абонентам-физическим лицам, государственным органам и предприятиям.