Новый дом культуры построят в Осинском районе Иркутской области. Фото: Министерство культуры Иркутской области

Новый дом культуры построят в селе Обуса Иркутской области. Сторойтельство рассчитано на два года. Здание будет одноэтажным, но с цоколем, общей площадью 791 квадратный метр. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры региона.

– Сельский клуб в селе сгорел еще в 2006 году, и теперь все культурные мероприятия проводятся в спортивном зале местной школы или на улице. Я уверена, что новый дом культуры создаст условия для развития талантов, его ждут и жители и творческие коллективы, – поделилась министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

Внутри здания будут предусмотрены вестибюль, фойе, гардероб, актовый зал на сто мест, кабинеты для кружков, книгохранилище, библиотека и технические помещения. На строительство из областного и федерального бюджетов направят около 110 млн рублей.

Сейчас на объекте уже завершили подготовительные работы, устанавливают опалубку.

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