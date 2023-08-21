Уровень Киренги в селе Казачинское Иркутской области поднялся на 274 см Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

По состоянию на 10:00 21 августа уровень Киренги в селе Казачинское уже составляет не 272 сантиметра, как несколько часов назад, а 274 при уровне критической отметки 250 сантиметров. Подтопило 21 приусадебный участок и один жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В посёлке Улькан уровень реки составляет 419 см при критическом - 430 см. А буквально четыре часа назад вода достигала только 413 сантиметров, - сообщают в МЧС.

В селе Кутима подтопленными остаются три жилых дома, а в деревне Новомартыново подтопило шесть участков. На данный момент администрация и спасательные подразделения оповещают население о гидрологической обстановке. Во всех населенных пунктах дежурят пожарно-спасательные подразделения с плавательными средствами.