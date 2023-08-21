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НовостиОбщество21 августа 2023 6:05

День Российского флага отметят в Иркутске 22 августа

Митинг-концерт состоится в 12:00 у «Вечного огня Славы»
Таисия ЧЕМИСОВА
День Российского флага отметят в Иркутске 22 августа

День Российского флага отметят в Иркутске 22 августа

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

День Российского флага отпразднуют в Иркутске 22 августа. Церемония начнется в 12:00 возле мемориального комплекса «Вечный огонь Славы». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В торжественной церемонии примут участие первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов, председатель Законодательного Собрания региона Александр Ведерников, мэр столицы Прибайкалья Руслан Болотов и многие другие, - сообщают в администрации.

Перед иркутянами и гостями города выступят творческие коллективы и исполнители.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала об открытии нового оздоровительного казачьего лагеря, который открылся в Шелеховском районе Иркутской области.