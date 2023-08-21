В Иркутской области вынесли приговор мужчине за убийство в 2014 году Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Смертельное избиение произошло в поселке Вересовка в 2014 году. 35-летний мужчина убил своего приятеля. Обвиняемого приговорили к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- В ночь с 9 на 10 августа 2014 года подсудимый вместе с двумя приятелями на автодороге в районе улицы 3-я Дачная избили потерпевшего. Мужчины били его ногами и палками, нанесли множество ударов по голове. После чего переместили избитого в машину и отогнали ее на берег Ангары. Там и был обнаружен труп со множеством травм, - сообщают в прокуратуре.

Двое участников преступления уже были осуждены за это преступление, а соучастник находился в федеральном розыске. В 2022 году его обнаружили в Красноярске и поместили под стражу.

Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.