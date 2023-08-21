Меры безопасности усилят в школах Иркутской области с 1 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Безопасность детей в школах обсудили 21 августа депутаты Законодательного собрания Иркутской области. При этом, затронули не только антитеррористические меры, но и удобное местоположение проездов к общеобразовательным заведениям, а также наличие медицинских кабинетов, - сообщила пресс-служба Законодательного собрания региона.

- Безопасные условия касаются наличия тревожных кнопок, пожарной сигнализации, охраны, медкабинетов, школьных автобусов. Важно иметь современные ограждения, безопасные пешеходные переходы, светофоры, - сообщили в Заксобрании.

Мэр Свирска Владимир Орноев рассказал, что в школах города не хватает систем видеонаблюдения, для этого муниципалитету необходимо 18,5 млн рублей.

Кроме того, ученики нуждаются в школьном транспорте, ведь население в Иркутском районе постоянно прибавляется. Также выдвинули предложение закупить электронные замки.

Депутаты обратили внимание и на состояние пожарной сигнализации в школах.