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НовостиОбщество21 августа 2023 8:49

В Ангарске проводят проверку по факту предоставления детям-сиротам некачественного жилья

К делу подключился региональный следственный комитет
Елена СИНИЦА
В Ангарске проводят проверку по факту предоставления детям-сиротам некачественного жилья. Фото: Народный фронт

В Ангарске проводят проверку по факту предоставления детям-сиротам некачественного жилья. Фото: Народный фронт

Проводится доследственная проверка в Ангарске по поводу предоставления некачественного жилья детям-сиротам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как говорят в следкоме, была замечена публикация Народного фронта о нарушении жилищных прав детей-сирот в Ангарске. По материалам публикации, гражданам пришлось проживать в квартирах низкого качества в старых домах, предоставленных им чиновниками в 2020 году.

Теперь начата проверка по статье о превышении должностных полномочий.

Сотрудники Следственного комитета будут изучать необходимую документацию, касающуюся выделения жилья детям-сиротам в Ангарске.