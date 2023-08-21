В Ангарске проводят проверку по факту предоставления детям-сиротам некачественного жилья. Фото: Народный фронт

Проводится доследственная проверка в Ангарске по поводу предоставления некачественного жилья детям-сиротам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как говорят в следкоме, была замечена публикация Народного фронта о нарушении жилищных прав детей-сирот в Ангарске. По материалам публикации, гражданам пришлось проживать в квартирах низкого качества в старых домах, предоставленных им чиновниками в 2020 году.

Теперь начата проверка по статье о превышении должностных полномочий.

Сотрудники Следственного комитета будут изучать необходимую документацию, касающуюся выделения жилья детям-сиротам в Ангарске.