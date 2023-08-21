На улице Полярной в Иркутске начали асфальтировать проезжую часть Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В ночь на Полярной улице в Иркутске началось устройство выравнивающего слоя дорожного покрытия. Для этого было задействовано 12 единиц техники и 20 рабочих.

Подрядная организация предварительно подготовила основание дороги для асфальтирования. Кроме того, была восстановлена конструкция дорожной одежды с использованием геотекстиля, щебня двух фракций и асфальтовой крошки.

"Иркутскавтодор", муниципальное предприятие, проводит работы по графику. Приведение улицы Полярной в нормативное состояние позволит снизить транспортный поток на центральных улицах Иркутска-2, Ленинского района и смежных территориях, - отметил председатель комитета городского обустройства Сергей Чертков.

В выходные дни было выполнено устройство асфальтобетонного покрытия на участке длиной около 100 метров между путепроводом по улице Джамбула и Иркутным мостом. Подрядчик предварительно поднял земляное полотно скальным грунтом на метр.

Кроме того, продолжается ямочный ремонт на дорогах Иркутска. В субботу и воскресенье частично устранили повреждения в микрорайоне Академгородок, на улицах Баумана, Звездинская, Ширямова, Строителей, Центральная, Макаренко и в проездах от Лермонтова до Улан-Баторской.