Жителей села Казачинское Иркутской области эвакуируют из-за подтоплений Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Семь жителей села Казачинского были эвакуированы из своих домов и временно размещены в других местах.

На данный момент, уровень реки Киренги в населенном пункте Улькан составляет 426 см, что близко к критической отметке 430 см, а в Казачинском - 286 см при критической отметке 250 см. В пяти населенных пунктах были затоплены 53 приусадебных участка и 5 домов, где проживает 10 человек.

Семь жителей села Казачинского, включая пять детей, были эвакуированы во временное место проживания. Из-за затопления дорог, два населенных пункта - Нижнемартыново и Тарасово - остались без автомобильного сообщения.

Были установлены посты ГИБДД и организованы лодочные переправы. Населенные пункты и жители имеют запасы продовольствия и медикаментов. Спасательные подразделения продолжают находиться на дежурстве в районе, и жителям предоставляется адресная помощь.