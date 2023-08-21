Рассказываем, где запланировано отключение света в Иркутском районе 22 августа 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации, запланировано отключение света в Иркутском районе 22 августа 2023 года. Об этом организация написала в своем телеграм-канале "Свет38".

Отключение света в Иркутском районе 22 августа 2023 года

- 22 августа в некоторых домах населенных пунктов Иркутского района: Грановщина, Сухая степь, Хомутово будет ограничено электроснабжение для проведения плановых работ на сетях, - говорят в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Кому-то из жителей повезет и света не будет всего пару часов, а вот кому-то придется потерпеть ограничения до конца рабочего дня.

Информацию о том, кого ждет отключение света в Иркутском районе 22 августа 2023 года, в компании представили в формате карточек. Делимся информацией и с вами.

Отключение света в Иркутском районе. Фото: Свет38