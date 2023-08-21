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НовостиОбщество21 августа 2023 11:27

Запланировано оключение света в Шелеховском районе 22 августа 2023 года

Жителей ожидает отключение света в Шелеховском районе 22 августа 2023 года
Елена СИНИЦА
Запланировано оключение света в Шелеховском районе 22 августа 2023 года

Запланировано оключение света в Шелеховском районе 22 августа 2023 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей ждет отключение света в Шелеховском районе 22 августа 2023 года. Об этом в своем телеграме "Свет38" сообщила ресурсоснабжающая организация.

Отключение света в Шелеховском районе 22 августа 2023 года

- 22 августа в некоторых домах населенных пунктов Шелеховского района будет ограничено электроснабжение для проведения плановых работ на электрических сетях, - говорится в сообщении компании.

Всю информации с адресами, которых коснется отключение света в Шелеховском районе 22 августа 2023 года, компания предоставила в формате табличек. Делимся информацией и с вами.

Фото: Свет38

Фото: Свет38

Фото: Свет38

Фото: Свет38

Фото: Свет38

Фото: Свет38