Запланировано оключение света в Шелеховском районе 22 августа 2023 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жителей ждет отключение света в Шелеховском районе 22 августа 2023 года. Об этом в своем телеграме "Свет38" сообщила ресурсоснабжающая организация.
- 22 августа в некоторых домах населенных пунктов Шелеховского района будет ограничено электроснабжение для проведения плановых работ на электрических сетях, - говорится в сообщении компании.
Всю информации с адресами, которых коснется отключение света в Шелеховском районе 22 августа 2023 года, компания предоставила в формате табличек. Делимся информацией и с вами.
Фото: Свет38
Фото: Свет38
Фото: Свет38