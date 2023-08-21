Власти проверили благоустройство вокруг Суворовского училища в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Глава Иркутска Руслан Болотов посетил строящееся Суворовское училище. Совместно с начальником учебного заведения Анатолием Золотухиным и представителем подрядчика Дмитрием Хаврониным он обсудил работы по благоустройству территории. Согласно плану, привести в порядок планируется участок от нижнего контрольно-пропускного пункта до пересечения с улицей Ядринцева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Приводим в порядок площадку вокруг Суворовского училища, ремонтируем дорогу вдоль аллеи генерала Калицова по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Важно, чтобы будущим курсантам и всем жителям городка ИВАТУ было комфортно, - прокомментировал Руслан Болотов.

Он отметил, что особое внимание сейчас уделяется подходам к образовательным и социальным учреждениям, так как близится начало учебного года.

Что касается территории Суворовского училища, то здесь планируют обустроить пешеходную зону, а также двухполосный автомобильный проезд с гранитными бордюрами. На аллее генерала Калицова проведут озеленение и установят новые светодиодные светильники.

В администрации поделились фотографиями Суворовского училища Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Напомним, что прием личных дел для поступления в Суворовское училище проходил с 15 апреля по 1 июня 2023 года. Набор учеников проводился в 5, 6, 7 классы.

Ранее в социальных сетях губернатора Иркутской области Игоря Кобзева появились первые фотографии кабинетов и спален училища.