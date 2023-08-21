Участники форума «Байкал» подняли флаг РФ на высоте 700 метров Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Участники форума «Байкал» выразили свою гордость и патриотизм, подняв триколор на пике Статус. Это стало символическим событием в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа.

В поход отправились 37 человек, которые провели четыре часа на восхождение и достигли высоты 700 метров.

Организация таких походов возможна благодаря программе «Больше, чем путешествие», которая уже позволила более 100 тысячам молодых людей увидеть уникальные места страны и разработать свои проекты.