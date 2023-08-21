Уровень реки Киренга Иркутской области повысился уровень воды Фото: Иван МАКЕЕВ

Уровень реки Киренга незначительно повысился на один сантиметр. В Казачинске уровень реки составляет 281 см, превышая критическую отметку в 250 см, а в Улькане - 427 см, приближаясь к критической отметке в 430 см. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Согласно прогнозу метеослужбы, ожидается пик подъема воды именно вечером. В ведомстве отметили, что будут надеяться на улучшение ситуации. В это время спасатели продолжают патрулировать населенные пункты на лодках и оказывать необходимую помощь жителям.