Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 августа 2023 17:52

В Иркутске 25 августа состоится форум «Иркутск – город, устремленный в будущее»

Он пройдет в научной библиотеке имени В. Г. Распутина
Елена СИНИЦА
В Иркутске 25 августа состоится форум «Иркутск – город, устремленный в будущее»

В Иркутске 25 августа состоится форум «Иркутск – город, устремленный в будущее»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Иркутске уже началась регистрация на форум под названием "Иркутск – город, стремящийся в будущее".

- Мероприятие состоится 25 августа в научной библиотеке имени В. Г. Распутина, - об этом сообщила администрация города.

Главная цель форума - объединить людей и экспертное сообщество для пересмотра поддержки общественных организаций и расширения взаимодействия с местными органами самоуправления.

На мероприятии выступят психологи, архитекторы и специалисты по градостроительству, лидеры территориальных общественных самоуправлений, руководители муниципальных предприятий и благотворительных фондов, а также журналисты и представители религиозных конфессий.