В Иркутске 25 августа состоится форум «Иркутск – город, устремленный в будущее»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В городе Иркутске уже началась регистрация на форум под названием "Иркутск – город, стремящийся в будущее".
- Мероприятие состоится 25 августа в научной библиотеке имени В. Г. Распутина, - об этом сообщила администрация города.
Главная цель форума - объединить людей и экспертное сообщество для пересмотра поддержки общественных организаций и расширения взаимодействия с местными органами самоуправления.
На мероприятии выступят психологи, архитекторы и специалисты по градостроительству, лидеры территориальных общественных самоуправлений, руководители муниципальных предприятий и благотворительных фондов, а также журналисты и представители религиозных конфессий.