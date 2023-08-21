В Иркутске 25 августа состоится форум «Иркутск – город, устремленный в будущее» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Иркутске уже началась регистрация на форум под названием "Иркутск – город, стремящийся в будущее".

- Мероприятие состоится 25 августа в научной библиотеке имени В. Г. Распутина, - об этом сообщила администрация города.

Главная цель форума - объединить людей и экспертное сообщество для пересмотра поддержки общественных организаций и расширения взаимодействия с местными органами самоуправления.

На мероприятии выступят психологи, архитекторы и специалисты по градостроительству, лидеры территориальных общественных самоуправлений, руководители муниципальных предприятий и благотворительных фондов, а также журналисты и представители религиозных конфессий.