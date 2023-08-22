Восемь ФАПов возвели в Аларском районе Иркутской области за четыре года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Аларском районе в течение 2020 года было построено восемь фельдшерско-акушерских пунктов. Так, был открыт новый ФАП в деревне Отрадная. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Это сельское медучреждение было построено в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".

Ранее ФАП находился в адаптированном здании, построенном в 1987 году и имеющем площадь 84 квадратных метра. Новое одноэтажное здание ФАПа имеет площадь около ста квадратных метров.

Внутри здания оборудованы процедурный и прививочный кабинеты, а также кабинеты для приема фельдшера взрослых и детей. Все помещения для предоставления первичной медико-санитарной и профилактической помощи оборудованы необходимой мебелью и оборудованием, включая электрокардиограф. Для местного населения также организованы выезды передвижного флюорографа по графику, - сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.