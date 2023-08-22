Новые школы начали строить в Усть-Куте и рабочем поселке Жигалово Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области начали строить школы в рабочем поселке Жигалово и городе Усть-Куте. Завершить стройку планируется в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

- Школа в Жигалово будет рассчитана на 520 учащихся. Сейчас на стройке ведутся работы по формированию насыпи основания здания песчано-гравийной смесью. По проекту помещения для начальных классов расположат в отдельном блоке. Также предусмотрены учебные и административные кабинеты, актовый зал, столовая, библиотека с читальным залом, мастерские, два спортивных зала и медицинский блок, - рассказывают в правительстве.

В Усть-Куте строители демонтировали здание школы №7. Именно на этом месте построят новое учреждение, рассчитанное на 352 ученика. Уже ведутся работы по выносу сетей инженерной инфраструктуры. В здании будет пять блоков. Среди них два учебных, два общешкольных и отдельный блок для спортзала.

Стоимость строительства школы в поселке Жигалово составит около одного млрд рублей, а стоимость нового здания в Усть-Куте – более 900 млн рублей.