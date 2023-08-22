Погода в Иркутской области 22 августа 2023 года будет облачной с прояснениями Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Августовские дожди прошли, и регион накрыли туманы. Кажется, пора доставать осенние вещи, ведь вот-вот листья окрасятся в насыщенный золотой цвет. Вечерами уже веет прохладой, но дни все еще радуют летним солнцем. Какая же будет погода в Иркутской области 22 августа 2023 года?

Погода в Иркутской области 22 августа 2023 года

- В регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, утром туман, ветер северо-западный и юго-западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха достигнет +24… при ясной погоде и +16… при облачной, - сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Иркутске 22 августа 2023 года погода будет облачной с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер северо-западный до девяти метров в секунду, температура достигнет + 23…

Кроме того, на реке Лена на участке Киренск – Змеиново ожидается повышение уровня воды до 80 см, а на реках Белая, Уда, Бирюса уровень воды понизится на 5-10 см, на остальных левобережных притоках Ангары – понижение ожидается на 10-40 см.

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