Отключение света в Иркутске 22 августа 2023 года затронет четыре района Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключение света в Иркутске 22 августа 2023 года будет ограничено в четырех районах из-за профилактических, ремонтных и строительных работ в городе. Об этом сообщили в ответственной за энергосбыт компании.

Отключение света в Иркутске 22 августа 2023 года

- Перебои с электричеством произойдут на улицах Октябрьского, Ленинского, Правобережного и Свердловского районах города. У некоторых иркутян свет отключат всего на несколько часов, а кому-то придется сидеть без электричества почти весь день, - сообщают в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Кого ждет отключение света в Иркутске 22 августа 2023 года, можно узнать из таблиц.

Отключение света в Иркутске. Фото: СВЕТ 38

в каких домах Иркутска отключат свет 22 августа 2023 года. Фото: СВЕТ 38

Отключение света в Иркутске 22 августа 2023 года. Фото: СВЕТ 38

Кого ждет отключение света в Иркутске. Фото: СВЕТ 38

В организации предупреждают, что в плане работ возможны корректировки при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании.