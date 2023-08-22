Двое жителей Иркутска расправились с вором и пытались убить его сообщника

Двум жителям Иркутска предъявили обвинение за убийство 22-летней давности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двух мужчин из Иркутска обвиняют в убийстве по предварительному сговору, которое они совершили в 2001 году. Об этом сообщает СУ СК России по Иркутской области.

- По версии следствия, 44-летний и 56-летний жители Иркутска договорились убить двоих человек, которые совершили кражу из квартиры родственницы одного обвиняемого. Напарники выяснили, где находятся воры, после чего, представившись сотрудниками правоохранительных органов, избили и похитили потерпевших. Мужчины отвезли одну жертву в гараж, а вторую вывезли на берег Ангары. Там 27-летнего вора ударили ножом, от чего тот скончался. На этом иркутяне не остановились, вернулись в гараж за вторым потерпевшим, увезли его в лес и аналогичным образом ударили ножом. 26-летний мужчина не умер только потому, что ему вовремя была оказана помощь, - рассказывают в следственном комитете.

Тогда уголовное дело было приостановлено, так как преступление раскрыть не удалось. Однако, следователи установили ключевых свидетелей и возобновили дело. Так сотрудники вышли на подозреваемых в убийстве и задержали их. Пока мужчины заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.